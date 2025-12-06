Ричмонд
Над Россией в ночь на 6 декабря уничтожено 116 украинских беспилотников

В ночь на 6 декабря над регионами России было перехвачено и ликвидировано 116 украинских беспилотников. Противник пытался атаковать 10 регионов РФ, сообщает Минобороны России.

Обломки БПЛА упали в нескольких районах Рязани.

Наибольшее число БПЛА были уничтожены над Рязанской (29), Воронежской (27), Брянской (23) и Белгородской (21) областями. Шесть беспилотников пытались атаковать Тверскую область, по три были сбиты в Курской и Липецкой областях, два — в Тамбовской области. По одному БПЛА уничтожены в Тульской и Орловской областях.

Ранее губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что обломки БПЛА упали в нескольких районах Рязани. Возгорание, которое возникло в результате падения обломков, оперативно ликвидировали.

