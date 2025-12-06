Почти ₽2 млн за оскорбления требуют власти одного города с местного пенсионера

Муниципалитет небольшого японского города подал иск против местного жителя, который годами перегружал администрацию жалобами и оскорблениями. Для городских властей это стало первым подобным случаем, пишет Sora News.
История началась в 2020 году, когда мужчина старше 60 лет обратился в мэрию Михамы с запросом, который не относился к компетенции администрации. Ему разъяснили, что помочь нельзя. По данным японских СМИ, речь могла идти о требовании муниципальных субсидий на повышение сейсмоустойчивости его строений. Однако дома не имели статуса культурного наследия, а значит, город не имел права выделять средства.
После отказа заявитель перешел к затяжной кампании давления: приходил в мэрию, звонил, отправлял письма, постоянно оскорблял персонал, требовал общения исключительно с женщинами и занимал сотрудников почти часовыми перепалками. Только за период с апреля по ноябрь текущего года он совершил и направил свыше 800 звонков и писем во все отделы муниципалитета. Для небольшого города это превратилось в ощутимую нагрузку и поставило под угрозу психологическое состояние работников.
Администрация попыталась найти правовые способы остановить нападки. Городская ассамблея единогласно приняла новую резолюцию, разрешающую подавать в суд на граждан, чьи чрезмерные жалобы мешают работе муниципалитета.
Теперь власти требуют от мужчины 25 тысяч долларов — сумма рассчитана как стоимость рабочего времени, потраченного на общение с агрессивным заявителем.
