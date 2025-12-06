Почти ₽2 млн за оскорбления требуют власти одного города с местного пенсионера

История началась в 2020 году, когда мужчина старше 60 лет обратился в мэрию Михамы с запросом, который не относился к компетенции администрации. Ему разъяснили, что помочь нельзя. По данным японских СМИ, речь могла идти о требовании муниципальных субсидий на повышение сейсмоустойчивости его строений. Однако дома не имели статуса культурного наследия, а значит, город не имел права выделять средства.