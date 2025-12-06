Следком завел уголовное дело на отрабатывавшего удары на памятнике МЧС мужчину

Московские следователи завели уголовное дело по факту осквернения мемориала ветеранам МЧС. Поводом стало появившееся в сети видео, на котором спортсмен наносит удары по скульптуре.
По данным Следственного комитета, инцидент был выявлен во время мониторинга публикаций в СМИ. Возбуждено дело по статье об уничтожении, повреждении или осквернении памятников, посвященных погибшим при защите Отечества или знаменательным дням воинской славы. Максимальная санкция — до 5 лет лишения свободы.
Внимание следствия привлек ролик, размещенный ранее бойцом ММА Зауром Исмаиловым. На записи он отрабатывал удары руками и ногами по фигуре ребенка в сквере Дмитрия Михайлика на Кременчугской улице. После волны критики публикация была удалена, однако материалы уже попали в открытый доступ и вызвали резкую реакцию пользователей.
Следственные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Читайте также: Тень над Волгой: история жестянщика Рылькова, ставшего настоящим ужасом Тольятти.