Следком завел уголовное дело на отрабатывавшего удары на памятнике МЧС мужчину

По данным Следственного комитета, инцидент был выявлен во время мониторинга публикаций в СМИ. Возбуждено дело по статье об уничтожении, повреждении или осквернении памятников, посвященных погибшим при защите Отечества или знаменательным дням воинской славы. Максимальная санкция — до 5 лет лишения свободы.