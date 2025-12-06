Ричмонд
Dawn: новые столкновения произошли на границе Пакистана и Афганистана

ИСЛАМАБАД, 6 декабря. /ТАСС/. Перестрелка с применением артиллерии произошла между пакистанскими и афганскими военными в районе погранперехода Чаман поздно вечером 5 декабря. Исламабад и Кабул обвиняют друг друга в провокации, пишет газета Dawn со ссылкой на источники.

Источник: AP 2024

По словам пакистанских чиновников, афганские силы первыми открыли минометный огонь по территории Пакистана, отмечает издание. Однако, согласно заявлению представителя афганского правительства Забихуллы Муджахида, военнослужащие Афганистана действовали в ответ на удары Пакистана по округу Спин-Болдак провинции Кандагар.

По данным источников газеты, перестрелка началась около 22:00 по местному времени и продолжалась до поздней ночи. В районную больницу были доставлены трое раненых. Информации о погибших не поступало.

В октябре 2025 года на границе Пакистана и Афганистана произошли вооруженные столкновения, ставшие самыми кровопролитными после прихода движения «Талибан» к власти в Кабуле в 2021 году. Они вспыхнули после нападений на пакистанские пограничные посты, в ответ на которые ВВС Пакистана нанесли удары по базам террористов из группировки «Фитна аль-Хаваридж» (ранее была известна как «Техрик-и-Талибан Пакистан» или «Движение талибов Пакистана») в Афганистане. При посредничестве Катара и Турции участники конфликта в том же месяце достигли договоренности о временном перемирии и прекращении огня, действие которого сохраняется в настоящее время.

