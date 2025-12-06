Dawn: новые столкновения произошли на границе Пакистана и Афганистана

В октябре 2025 года на границе Пакистана и Афганистана произошли вооруженные столкновения, ставшие самыми кровопролитными после прихода движения «Талибан» к власти в Кабуле в 2021 году. Они вспыхнули после нападений на пакистанские пограничные посты, в ответ на которые ВВС Пакистана нанесли удары по базам террористов из группировки «Фитна аль-Хаваридж» (ранее была известна как «Техрик-и-Талибан Пакистан» или «Движение талибов Пакистана») в Афганистане. При посредничестве Катара и Турции участники конфликта в том же месяце достигли договоренности о временном перемирии и прекращении огня, действие которого сохраняется в настоящее время.