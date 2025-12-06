Россиянин пошел показывать машину покупателю и бесследно исчез

Утром следующего дня родственники начали поиски и получили информацию от автосообщества: в Екатеринбурге появился человек, пытающийся продать автомобиль, похожий на машину пропавшего. При попытке задержания один из подозреваемых был схвачен, второй успел скрыться — именно на Kia Optima тюменца.