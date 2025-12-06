Ричмонд
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянин пошел показывать машину покупателю и бесследно исчез

Следователи выясняют обстоятельства исчезновения 30-летнего жителя Тюмени, пропавшего после встречи с людьми, представившимися покупателями его автомобиля.

Следователи выясняют обстоятельства исчезновения 30-летнего жителя Тюмени, пропавшего после встречи с людьми, представившимися покупателями его автомобиля. Возбуждено уголовное дело.

По данным издания, 4 декабря мужчина выставил на продажу Kia Optima. Вечером ему позвонили потенциальные покупатели, и он вышел во двор, чтобы показать машину.

Уточняется, что один из приехавших сел в автомобиль и предложил проехать для проверки. Мужчина уехал вместе с ним и не вернулся.

Утром следующего дня родственники начали поиски и получили информацию от автосообщества: в Екатеринбурге появился человек, пытающийся продать автомобиль, похожий на машину пропавшего. При попытке задержания один из подозреваемых был схвачен, второй успел скрыться — именно на Kia Optima тюменца.

Читайте также: Тень над Волгой: история жестянщика Рылькова, ставшего настоящим ужасом Тольятти.