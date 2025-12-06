Россиянин пошел показывать машину покупателю и бесследно исчез

Следователи выясняют обстоятельства исчезновения 30-летнего жителя Тюмени, пропавшего после встречи с людьми, представившимися покупателями его автомобиля. Возбуждено уголовное дело.
По данным издания, 4 декабря мужчина выставил на продажу Kia Optima. Вечером ему позвонили потенциальные покупатели, и он вышел во двор, чтобы показать машину.
Уточняется, что один из приехавших сел в автомобиль и предложил проехать для проверки. Мужчина уехал вместе с ним и не вернулся.
Утром следующего дня родственники начали поиски и получили информацию от автосообщества: в Екатеринбурге появился человек, пытающийся продать автомобиль, похожий на машину пропавшего. При попытке задержания один из подозреваемых был схвачен, второй успел скрыться — именно на Kia Optima тюменца.
