Исчезнувшую мать двоих детей из Симферополя хоронили в закрытом гробу

Её муж забил тревогу, когда с работы позвонили и сообщили, что жена не вышла на смену. По некоторым данным, тело Марии нашли в безлюдном месте неподалёку от соседнего села. Появилась версия о возможной насильственной смерти, но доказательств этому пока нет.