Исчезнувшую мать двоих детей из Симферополя хоронили в закрытом гробу

В поселке Дачное под Судаком похоронили Марию Канивец из Симферополя, мать двоих детей, которая считалась пропавшей без вести. Об этом пишет KP.RU.
Прощание с 41-летней женщиной прошло 28 ноября. Она исчезла 4 октября — в этот день не вернулась с работы, там она работала заведующей склада на Кубанском рынке.
Её муж забил тревогу, когда с работы позвонили и сообщили, что жена не вышла на смену. По некоторым данным, тело Марии нашли в безлюдном месте неподалёку от соседнего села. Появилась версия о возможной насильственной смерти, но доказательств этому пока нет.
У Марины остались двое детей — 12 и 15 лет. Отмечается, что за неделю до её похорон был похоронен и её брат, который скончался в 38 лет из-за проблем со здоровьем.
