Ричмонд
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Исчезнувшую мать двоих детей из Симферополя хоронили в закрытом гробу

Прощание с 41-летней женщиной прошло 28 ноября.

Источник: Комсомольская правда

В поселке Дачное под Судаком похоронили Марию Канивец из Симферополя, мать двоих детей, которая считалась пропавшей без вести. Об этом пишет KP.RU.

Прощание с 41-летней женщиной прошло 28 ноября. Она исчезла 4 октября — в этот день не вернулась с работы, там она работала заведующей склада на Кубанском рынке.

Её муж забил тревогу, когда с работы позвонили и сообщили, что жена не вышла на смену. По некоторым данным, тело Марии нашли в безлюдном месте неподалёку от соседнего села. Появилась версия о возможной насильственной смерти, но доказательств этому пока нет.

У Марины остались двое детей — 12 и 15 лет. Отмечается, что за неделю до её похорон был похоронен и её брат, который скончался в 38 лет из-за проблем со здоровьем.

Ранее настоящая трагедия произошла в столице Катара Дохе. 25-летняя жительница Саранска Анастасия М. отправилась на отдых после тяжелых последних лет, решила развеяться и наконец прийти в себя, чтобы зажить полной грудью. Анастасию нашли мертвой под окнами отеля, в котором она жила.