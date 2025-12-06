Россия заняла третье место среди стран G20 по дешевизне электричества

Ранее стало известно, что Россия вошла в пятерку стран с самыми низкими ценами на куриные яйца среди крупнейших экономик мира. По данным Росстата, средняя стоимость десятка в РФ составляет около 82 рублей — это в шесть раз дешевле, чем в Швейцарии, там они стоят около 514 рублей. Среди стран G20 дешевле яйца только в Индии (63,5 рубля). Среднемировой показатель почти вдвое превышает российский и составляет около 191 рубля.