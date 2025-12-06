В Ленинградской области уничтожили несколько БПЛА

Ранее губернатор сообщал о введении режима опасности атаки БПЛА в регионе.
«Над Киришским районом уничтожено несколько БПЛА», — написал Дрозденко в Telegram-канале.
Он добавил, что режим воздушной опасности сохраняется.
