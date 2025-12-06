Ричмонд
В Ленинградской области уничтожили несколько БПЛА

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Несколько БПЛА было уничтожено над Киришским районом Ленинградской области, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

Источник: © РИА Новости

Ранее губернатор сообщал о введении режима опасности атаки БПЛА в регионе.

«Над Киришским районом уничтожено несколько БПЛА», — написал Дрозденко в Telegram-канале.

Он добавил, что режим воздушной опасности сохраняется.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше