В Иркутске самолет совершил вынужденную посадку из-за непогоды

«Сначала экипаж принял решение уйти на второй круг, а затем — лететь в Иркутск. О времени новой отправки рейса информации пока нет», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
Приземлиться в Братском аэропорту лайнеру помешали сильный боковой ветер и плохая видимость. В Братске обратный рейс ожидают 74 пассажира, им будут предложены прохладительные напитки, а в случае задержки более, чем на 4 часа — горячее питание.
В пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры 5 декабря сообщили, что в связи с неблагоприятными погодными условиями в Магаданской области воздушное судно авиакомпании «Сибирь», выполнявшее рейс из Новосибирска в Магадан, совершило вынужденную посадку на запасной аэродром в Петропавловске-Камчатском. Уточняется, что связи с этим вылет обратного рейса из Магадана был задержан. Отправления ожидают 175 пассажиров.