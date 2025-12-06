В Иркутске самолет совершил вынужденную посадку из-за непогоды

В пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры 5 декабря сообщили, что в связи с неблагоприятными погодными условиями в Магаданской области воздушное судно авиакомпании «Сибирь», выполнявшее рейс из Новосибирска в Магадан, совершило вынужденную посадку на запасной аэродром в Петропавловске-Камчатском. Уточняется, что связи с этим вылет обратного рейса из Магадана был задержан. Отправления ожидают 175 пассажиров.