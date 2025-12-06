Ричмонд
В Иркутске самолет совершил вынужденную посадку из-за непогоды

В связи с неблагоприятными погодными условиями воздушное судно, выполнявшее рейс из Иркутска в Братск, совершило вынужденную посадку в городе отправления. Об этом 6 декабря сообщили в пресс-службе братского аэропорта.

Источник: t.me/aerobratsk

«Сначала экипаж принял решение уйти на второй круг, а затем — лететь в Иркутск. О времени новой отправки рейса информации пока нет», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Приземлиться в Братском аэропорту лайнеру помешали сильный боковой ветер и плохая видимость. В Братске обратный рейс ожидают 74 пассажира, им будут предложены прохладительные напитки, а в случае задержки более, чем на 4 часа — горячее питание.

В пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры 5 декабря сообщили, что в связи с неблагоприятными погодными условиями в Магаданской области воздушное судно авиакомпании «Сибирь», выполнявшее рейс из Новосибирска в Магадан, совершило вынужденную посадку на запасной аэродром в Петропавловске-Камчатском. Уточняется, что связи с этим вылет обратного рейса из Магадана был задержан. Отправления ожидают 175 пассажиров.