Первая семья Иосифа Пригожина потеряла квартиру из-за мошенников

Первая семья продюсера Иосифа Пригожина потеряла жилье из-за действий мошенников.
По его словам, микрофинансовая организация оформила на себя квартиру на Покровке, а попытки вернуть недвижимость через правоохранительные органы тогда не принесли результата.
Продюсер отметил, что его бывшая жена и дети до сих пор вынуждены арендовать жилье. Пригожин добавил, что узнал об этом уже позже, и его обращения в правоохранительные органы не помогли. По его словам, причастные к схеме мошенники до сих пор находятся на свободе.
— Лариса Александровна (Долина, — прим. «ВМ») более влиятельным человеком, наверное, оказалась, чем я, — заявил Иосиф Пригожин в интервью изданию «Абзац».
Сама певица Лариса Долина заявила, что вне зависимости от судебных решений вернет 112 миллионов рублей покупательнице ее квартиры Полине Лурье. Артистка назвала решение вернуть деньги за недвижимость покупательнице «единственно верным».
После того как суд подтвердил право Долиной на квартиру в Москве, она оказалась в центре общественного внимания из-за «культуры отмены». Ее поклонники якобы стали массово отказываться от посещения ее выступлений, а крупные компании дистанцировались от артистки, опасаясь репутационных рисков.