Россия подняла в воздух девять ракетоносцев Ту-95МС и три Ту-160

Российская стратегическая авиация провела крупный вылет: в воздух поднялись девять бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95МС и три бомбардировщика-ракетоносца Ту-160. Об этом сообщил Telegram-канал «Военный осведомитель».

Источник: Life.ru

По его данным, девять «Медведей» и три «Белых лебедя» уже находятся либо на точках возможного пуска крылатых ракет, либо движутся к ним. Официальных комментариев от Минобороны РФ на момент публикации не поступало.

Ранее Российская армия уничтожила украинские пункты запусков дальних беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в районах харьковского аэропорта и Великого Бурлука. А в пригороде Киева произошли мощные взрывы после ударов Вооружённых сил РФ по промышленным и военным объектам.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

