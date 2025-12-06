Россия подняла в воздух девять ракетоносцев Ту-95МС и три Ту-160

По его данным, девять «Медведей» и три «Белых лебедя» уже находятся либо на точках возможного пуска крылатых ракет, либо движутся к ним. Официальных комментариев от Минобороны РФ на момент публикации не поступало.
Ранее Российская армия уничтожила украинские пункты запусков дальних беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в районах харьковского аэропорта и Великого Бурлука. А в пригороде Киева произошли мощные взрывы после ударов Вооружённых сил РФ по промышленным и военным объектам.
