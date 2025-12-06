В Горловке при атаке ВСУ погибла мирная жительница

«В результате украинской вооруженной агрессии в Центрально-Городском районе Горловки погибла мирная жительница… В результате артиллерийского удара со стороны украинских нацистов в посёлке Короленко ранены двое мирных жителей Горловки», — написал Приходько в Telegram-канале.
Ранее мэр сообщал о прямом попадании снаряда ВСУ в дом в Центрально-городском районе Горловки.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.