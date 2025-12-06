Ричмонд
-1°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Горловке при атаке ВСУ погибла мирная жительница

ДОНЕЦК, 6 дек — РИА Новости. Мирная жительница погибла, еще два человека пострадали в результате атаки ВСУ в Горловке, сообщает мэр города Иван Приходько.

Источник: © РИА Новости

«В результате украинской вооруженной агрессии в Центрально-Городском районе Горловки погибла мирная жительница… В результате артиллерийского удара со стороны украинских нацистов в посёлке Короленко ранены двое мирных жителей Горловки», — написал Приходько в Telegram-канале.

Ранее мэр сообщал о прямом попадании снаряда ВСУ в дом в Центрально-городском районе Горловки.

Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.