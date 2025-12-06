Ричмонд
Дрозденко: над Киришским районом Ленобласти сбили несколько БПЛА

Александр Дрозденко сообщил, что в Ленобласти сохраняется режим воздушной опасности.

Источник: Аргументы и факты

Над территорией Киришского района Ленинградской области сбили несколько беспилотников, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

«Над Киришским районом уничтожено несколько БПЛА. Режим воздушной опасности сохраняется», — написал он в Telegram.

