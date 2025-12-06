Дрозденко: над Киришским районом Ленобласти сбили несколько БПЛА

Над территорией Киришского района Ленинградской области сбили несколько беспилотников, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
«Над Киришским районом уничтожено несколько БПЛА. Режим воздушной опасности сохраняется», — написал он в Telegram.
