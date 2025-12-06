Подросток из Перми публично прочитала нарушающий закон стих

Полиция Прикамья получила от следственных органов информацию о возможных противоправных действиях, которые, по предварительным данным, могла совершить несовершеннолетняя пермячка.
В ходе проверки установили, что подросток 2013 года рождения публично прочитала стихотворение, в котором усмотрели признаки административного правонарушения.
По вызову сотрудники отдела полиции Мотовилихинского района пригласили девочку и ее отца. Они отказались давать пояснения и вскоре покинули отдел. В ведомстве подчеркнули, что полицейские действовали строго по закону.