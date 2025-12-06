Пропавшую мать двоих детей похоронили в закрытом гробу спустя неделю после смерти брата

Канивец работала заведующей склада на Кубанском рынке. Она исчезла 4 октября, не вернувшись домой после рабочего дня. Поиски продолжались почти два месяца, пока её тело не было обнаружено в безлюдной местности недалеко от соседнего села. Похороны прошли 28 ноября в закрытом гробу.
Среди местных жителей и в социальных сетях распространяются слухи о возможной насильственной смерти и даже о причастности к трагедии близких людей, однако официальных подтверждений этим версиям нет. У погибшей остались двое детей-подростков 12 и 15 лет. За неделю до её похорон семья похоронила ещё и её 38-летнего брата, скончавшегося из-за проблем со здоровьем, что также породило дополнительные домыслы.
Ранее Life.ru рассказывал, как на Пхукете во время экскурсии пропала россиянка вместе со своей семилетней дочерью. Они прилетели в Таиланд праздновать день рождения девочки и каждый день звонили своим родственникам. В отеле, где они проживали, лишь разводят руками.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.