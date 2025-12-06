Ричмонд
-1°
пасмурно
На трассе в ЯНАО погиб пешеход. Фото

На автодороге Сургут — Салехард в ЯНАО в ночь на 6 декабря произошло трагическое ДТП. Здесь на 496-м километре трассы пешеход погиб под колесами авто. Об этом в соцсети сообщила окружная Госавтоинспекция.

Пешеход шел по проезжей части.

Пешеход скончался от полученных травм.

«06.12.2025 около 00 часов 10 минут на 496-м километре автодороги Сургут-Салехард, водитель автомобиля Hyundai допустил наезд на пешехода. В результате ДТП пешеход погиб на месте происшествия», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Уточняется, что пешеход двигался по проезжей части. Устанавливаются все обстоятельства трагедии.