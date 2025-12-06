Мирная жительница погибла при атаке ВСУ в Горловке

Мирная жительница погибла, еще двое человек получили ранения в результате атаки украинской армии на Горловку Донецкой Народной Республики. Об этом в субботу, 6 декабря, сообщил глава города Иван Приходько.
Мэр также заявил, что снаряд ВСУ попал в дом в Центрально-городском районе Горловки.
— Вечная память невинно убиенной. Соболезнования родным и близким, — написал Приходько в своем Telegram-канале.
6 декабря силы противовоздушной обороны сбили над российскими регионами 116 беспилотников. По данным Министерства обороны РФ, наибольшее количество дронов ликвидировали над Рязанской, Воронежской и Брянской областями.
30 ноября в результате атаки беспилотников ВСУ по автомобилю в селе Мощеное Грайворонского округа Белгородской области двое мирных жителей погибли и еще один пострадал.