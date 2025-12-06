Павел Деревянко, Раиса Рязанова и Андрей Бебуришвили: кого еще из звезд обманули мошенники кроме Долиной

В тот же день аферист вновь написал Деревянко и попросил уже 250 тысяч рублей. Тогда Павел насторожился, перепроверил контакт и понял, что разговаривает не с тем, за кого принимает. Он успел обратиться в банк и заблокировать второй перевод, но первые 300 тысяч ранее ушли на счет мошенников. Вернуть их так и не удалось. Мошенников не нашли.