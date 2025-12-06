Следователь Инна Иванова подтвердила, что Тархова травила родных несколько дней

Расследование громкого убийства бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его жены близится к завершению. Следователи Инна Иванова в эксклюзивном интервью «КП-Самара» рассказала подробности дела.
— Екатерина Тархова дала показания, что в течение определенного периода времени погибшие по принуждению употребляли вещество, от которого наступила смерть, — рассказала следователь по особо важным делам третьего РОВД СУ СК России по Самарской области, капитан юстиции.
Напомним, кроме того, по данным следствия, Екатерина Тархова расчленила тела родственников. Останки она смешала с гречкой.