Ричмонд
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Следователь Инна Иванова подтвердила, что Тархова травила родных несколько дней

Екатерина Тархова травила экс-мэра Самары и его жену из корыстных побуждений.

Источник: Комсомольская правда

Расследование громкого убийства бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его жены близится к завершению. Следователи Инна Иванова в эксклюзивном интервью «КП-Самара» рассказала подробности дела.

— Екатерина Тархова дала показания, что в течение определенного периода времени погибшие по принуждению употребляли вещество, от которого наступила смерть, — рассказала следователь по особо важным делам третьего РОВД СУ СК России по Самарской области, капитан юстиции.

Напомним, кроме того, по данным следствия, Екатерина Тархова расчленила тела родственников. Останки она смешала с гречкой.