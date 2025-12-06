Мирная жительница погибла при ударе украинских боевиков по Горловке

В Горловке в результате обстрела со стороны украинских боевиков погибла женщина. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.
«В результате украинской вооруженной агрессии в Центрально-Городском районе Горловки погибла мирная жительница», — написал Приходько в Telegram-канале.
Кроме того, он добавил, что в поселке Короленко двое гражданских лиц были ранены в результате артиллерийского удара, нанесенного ВСУ.
До этого мэр заявлял о попадании снаряда, выпущенного ВСУ, непосредственно в жилой дом в Центрально-городском районе Горловки.
Горловка, расположенная в 50 км к северу от Донецка, является крупным промышленным центром ДНР, в котором находятся такие предприятия, как химический концерн «Стирол» и угледобывающие шахты. До начала конфликта в Донбассе население города превышало 250 тысяч человек.
Ранее сообщалось, что силы ПВО за ночь уничтожили 116 украинских дронов над регионами России.