Мирная жительница погибла при ударе украинских боевиков по Горловке

Горловка, расположенная в 50 км к северу от Донецка, является крупным промышленным центром ДНР, в котором находятся такие предприятия, как химический концерн «Стирол» и угледобывающие шахты. До начала конфликта в Донбассе население города превышало 250 тысяч человек.