Мирная жительница погибла при ударе украинских боевиков по Горловке

В результате артиллерийского удара со стороны ВСУ в поселке Короленко ранены двое мирных жителей.

Источник: Аргументы и факты

В Горловке в результате обстрела со стороны украинских боевиков погибла женщина. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.

«В результате украинской вооруженной агрессии в Центрально-Городском районе Горловки погибла мирная жительница», — написал Приходько в Telegram-канале.

Кроме того, он добавил, что в поселке Короленко двое гражданских лиц были ранены в результате артиллерийского удара, нанесенного ВСУ.

До этого мэр заявлял о попадании снаряда, выпущенного ВСУ, непосредственно в жилой дом в Центрально-городском районе Горловки.

Горловка, расположенная в 50 км к северу от Донецка, является крупным промышленным центром ДНР, в котором находятся такие предприятия, как химический концерн «Стирол» и угледобывающие шахты. До начала конфликта в Донбассе население города превышало 250 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что силы ПВО за ночь уничтожили 116 украинских дронов над регионами России.