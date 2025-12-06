В Ленобласти уничтожили несколько БПЛА

По его словам, режим угрозы атаки БПЛА в регионе сохраняется, жителей просят сохранять спокойствие и следить за официальными уведомлениями. О возможных последствиях падения обломков информации пока нет.
А ночью ВСУ провели самую масштабную за последнее время атак по России — 116 украинских беспилотников были уничтожены в разных регионах страны.
