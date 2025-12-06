В Воронежской области дроны нанесли удары по школе и АЗС

Губернатор уточнил, что в городском округе обломками беспилотника повреждена крыша автозаправочной станции и кровля жилого дома в садовом некоммерческом товариществе. В одном из районов региона пострадали остекление и фасад школы, фасад одного малоэтажного дома, окна частного дома, легковой автомобиль и линия электропередачи. В другом районе разрушения получили три частных жилых дома, две хозяйственные постройки и гараж с автомобилем внутри.