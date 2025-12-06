В Тюмени мужчина вышел ночью показать машину покупателям и бесследно исчез

На следующий день в Екатеринбурге появились объявления о продаже автомобиля, похожего на машину Владимира. Местные автолюбители, знакомые с историей, вышли на связь с продавцами и попытались задержать подозрительных лиц. Одного из них задержали, но он заявил, что лишь перегонял машину и ничего не знает о владельце. Второй преступник скрылся на угнанной Kia, нарушив несколько правил дорожного движения.