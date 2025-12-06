В Тюмени мужчина вышел ночью показать машину покупателям и бесследно исчез

Вечером 4 декабря Владимиру позвонили по объявлению о продаже Kia Optima. Неизвестные, объяснив, что приехали «из другого города», попросили осмотреть машину поздней ночью. Мужчина согласился, сел в свою машину с одним из покупателей и уехал на проверку, после чего исчез. Его беременная супруга, не дождавшись мужа, забила тревогу.
На следующий день в Екатеринбурге появились объявления о продаже автомобиля, похожего на машину Владимира. Местные автолюбители, знакомые с историей, вышли на связь с продавцами и попытались задержать подозрительных лиц. Одного из них задержали, но он заявил, что лишь перегонял машину и ничего не знает о владельце. Второй преступник скрылся на угнанной Kia, нарушив несколько правил дорожного движения.
Позже родственники подтвердили гибель Владимира, однако официального подтверждения от следственных органов пока нет. По факту исчезновения возбуждено уголовное дело, все обстоятельства происшествия выясняются.
А на Пхукете во время экскурсии пропала россиянка вместе со своей семилетней дочерью. Они прилетели в Таиланд праздновать день рождения девочки и каждый день звонили своим родственникам. В отеле, где они проживали, лишь разводят руками.
