Два автомобиля и трактор сгорели в гараже в Черемховском районе

Ночью 5 декабря в Черемховском районе в заимке Чемодариха загорелся гараж. На момент прибытия пожарных внутри помещения находились автомобили «Тойота-Королла», «Тойота-Корона Премио» и трактор. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональном ГУ МЧС.
— Существовала угроза распространения огня на соседние постройки и жилой дом. В результате пожара гараж уничтожен на 80 квадратах, сгораемые части транспортных средств на 20 квадратах, — говорится в сообщении.
От перехода пламени спасено два строения. К тушению были привлечены шесть спасателей и две единицы техники. Дознаватели МЧС России установили, что причиной стало короткое замыкание электропроводки.