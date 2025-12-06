Ричмонд
Два автомобиля и трактор сгорели в гараже в Черемховском районе

Причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Ночью 5 декабря в Черемховском районе в заимке Чемодариха загорелся гараж. На момент прибытия пожарных внутри помещения находились автомобили «Тойота-Королла», «Тойота-Корона Премио» и трактор. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональном ГУ МЧС.

— Существовала угроза распространения огня на соседние постройки и жилой дом. В результате пожара гараж уничтожен на 80 квадратах, сгораемые части транспортных средств на 20 квадратах, — говорится в сообщении.

От перехода пламени спасено два строения. К тушению были привлечены шесть спасателей и две единицы техники. Дознаватели МЧС России установили, что причиной стало короткое замыкание электропроводки.