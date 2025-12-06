Сирены воздушной тревоги ревут по всей Украине

О причинах включения сирен пока не сообщается, власти лишь призывают жителей не игнорировать предупреждения и находиться в укрытиях до отмены тревоги. Но воздушные тревоги на Украине объявляют при взлёте ракет или беспилотников либо при угрозе их применения.
Ранее ВС РФ разнесли украинские пункты запусков дальних беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в районах харьковского аэропорта и Великого Бурлука. А в пригороде Киева произошли мощные взрывы после российских ударов по промышленным и военным объектам.
