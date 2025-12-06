Сирены воздушной тревоги ревут по всей Украине

О причинах включения сирен пока не сообщается, власти лишь призывают жителей не игнорировать предупреждения и находиться в укрытиях до отмены тревоги. Но воздушные тревоги на Украине объявляют при взлёте ракет или беспилотников либо при угрозе их применения.