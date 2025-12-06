Ричмонд
Сирены воздушной тревоги ревут по всей Украине

На Украине утром 6 декабря сработали сирены сразу во всех регионах — страна перешла в режим воздушной тревоги. По данным официального ресурса оповещения, первыми сигнал прозвучал в Волынской, Закарпатской и Ровненской областях, после чего тревогу распространили на всю территорию.

О причинах включения сирен пока не сообщается, власти лишь призывают жителей не игнорировать предупреждения и находиться в укрытиях до отмены тревоги. Но воздушные тревоги на Украине объявляют при взлёте ракет или беспилотников либо при угрозе их применения.

Ранее ВС РФ разнесли украинские пункты запусков дальних беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в районах харьковского аэропорта и Великого Бурлука. А в пригороде Киева произошли мощные взрывы после российских ударов по промышленным и военным объектам.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

