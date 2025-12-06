Ричмонд
Бастрыкин запросил доклад о разваливающемся после капремонта доме в Воронеже

Жильцов из этого здания пришлось переселить в ПВР.

Источник: Комсомольская правда

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил у воронежских коллег материалы проверки о ненадлежащем проведении капремонта в столице Черноземья. Один из многоквартирных домов Воронежа после работ начал разрушаться, а жильцов пришлось переселить в пункты временного размещения. Об этом сообщили в центральном аппарате ведомства 5 декабря. По данным СКР, аналогичная ситуация сложилась и в Борисоглебске.

Воронежские следователи возбудили уголовное дело по статье «Халатность».

Ранее жители аварийного трехэтажного дома № 41 по улице Машиностроителей остались без исправной канализации. Ремонтировать дом не собираются, потому что этот малоэтажный квартал попал в зону, подлежащую комплексной реконструкции.