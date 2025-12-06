Ричмонд
На ЗАЭС восстановили внешнее электроснабжение

МЕЛИТОПОЛЬ, 6 декабря. /ТАСС/. Внешнее электроснабжение Запорожской АЭС восстановлено от линии 330 кВ «Ферросплавная-1», причины отключения от внешних источников питания выясняются. Об этом сообщается в Telegram-канале станции.

Источник: РИА "Новости"

«Внешнее электроснабжение Запорожской АЭС восстановлено от линии 330 кВ “Ферросплавная-1”. Причины отключения внешних линий электропередачи выясняются», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что ночью Запорожская АЭС (ЗАЭС) несколько часов в ночное время оставалась без внешнего энергоснабжения из-за срабатывания автоматической защиты, были подключены резервные дизель-генераторы.

Персонал станции непрерывно контролирует параметры работы всего оборудования.

Узнать больше по теме
Запорожская АЭС: от флагмана энергетики к символу ядерной угрозы
Запорожская АЭС — самая мощная атомная станция в Европе. Уже три года она существует в режиме перманентного кризиса. С 2022 года объект контролируется российскими войсками, реакторы остановлены, но риски сохраняются. Станция превратилась в символ беспрецедентной угрозы — возможной ядерной аварии в зоне активных боевых действий. Эта ситуация держит в напряжении все международное сообщество, особенно экспертов МАГАТЭ. Разбираемся, что представляет собой станция и в чем заключается главная опасность сегодня.
Читать дальше