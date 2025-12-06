На ЗАЭС восстановили внешнее электроснабжение

«Внешнее электроснабжение Запорожской АЭС восстановлено от линии 330 кВ “Ферросплавная-1”. Причины отключения внешних линий электропередачи выясняются», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что ночью Запорожская АЭС (ЗАЭС) несколько часов в ночное время оставалась без внешнего энергоснабжения из-за срабатывания автоматической защиты, были подключены резервные дизель-генераторы.
Персонал станции непрерывно контролирует параметры работы всего оборудования.
