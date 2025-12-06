Ричмонд
Самолет S7 дважды не смог приземлиться в Братске и вернулся в Иркутск

Рейс S7 Иркутск — Братск из-за сильного ветра и плохой видимости после двух попыток посадки вернулся в Иркутск.

Источник: Аргументы и факты

Рейс авиакомпании S7 из Иркутска в Братск после двух попыток посадки из-за неблагоприятных погодных условий вернулся в региональный центр, сообщается в Telegram-канале аэропорта Братска.

По информации аэропорта, самолет не смог приземлиться из-за сильного бокового ветра и ограниченной видимости. Экипаж сначала ушел на второй круг, а затем принял решение вернуться в Иркутск.

Мэр Братска Александр Дубровин в своем Telegram-канале отметил, что в городе в это время наблюдаются пурга и снег.

В аэропорту уточнили, что на рейс, который должен был прибыть в 08:35 (03:35 мск), ожидали 74 пассажира. По предварительным данным, самолет приземлится в Иркутске в 16:00 (11:00 мск). Пассажирам предоставят прохладительные напитки и горячее питание.

Ранее сообщалось, что в из-за снежного шторма в США задержаны 8,5 тысячи авиарейсов.

Также известно о том, что авиарейс из Южно-Сахалинска во Владивосток задержали более чем на сутки.