Самолет S7 дважды не смог приземлиться в Братске и вернулся в Иркутск

В аэропорту уточнили, что на рейс, который должен был прибыть в 08:35 (03:35 мск), ожидали 74 пассажира. По предварительным данным, самолет приземлится в Иркутске в 16:00 (11:00 мск). Пассажирам предоставят прохладительные напитки и горячее питание.