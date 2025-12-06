Тело не найдено до сих пор: в Челябинске начался суд по громкому делу об убийстве курганского журналиста

— «Курганские вести» после исчезновения Володи еще полгода держались. Потом все закрылось. До 21 года выходили с пикетами, требовали начать расследование по делу и наказать виновных. Потом нам запретили из-за ковида, а дальше дело ушло в суд и мы выходить перестали.