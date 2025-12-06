Ричмонд
Тело не найдено до сих пор: в Челябинске начался суд по громкому делу об убийстве курганского журналиста

Суд в Челябинске начал рассмотрение дела об убийстве курганского журналиста.

Источник: Комсомольская правда

В Челябинском областном суде начались слушания по громкому уголовному делу об убийстве курганского журналиста Владимира Кирсанова. Расследование, которого родственники добивались два десятка лет, привело на скамью подсудимых двух мужчин — адвоката и мастера спорта по пауэрлифтингу.

Теперь изучать обстоятельства трагедии, произошедшей в начале 2000-х годов, будут присяжные заседатели. В суд из Кургана также приехал коллега Кирсанова журналист Павел Овсянников:

— «Курганские вести» после исчезновения Володи еще полгода держались. Потом все закрылось. До 21 года выходили с пикетами, требовали начать расследование по делу и наказать виновных. Потом нам запретили из-за ковида, а дальше дело ушло в суд и мы выходить перестали.

Следствие считает, что подсудимые забили Владимира Кирсанова до смерти железной дубинкой. Тело журналиста не найдено до сих пор.