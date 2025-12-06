Все системы безопасности функционировали в штатном режиме, нарушений пределов безопасной эксплуатации не допущено. Радиационный фон на площадке и вокруг станции остается в норме, угрозы для людей и окружающей среды нет.
К утру внешнее электроснабжение восстановили по линии 330 кВ «Ферросплавная-1». Причины отключения обеих линий сейчас устанавливаются.
Ранее Служба внешней разведки России предупредила, что Запад рассматривает вариант с диверсией на Запорожской АЭС с расплавлением активной зоны её ядерных реакторов, а ответственность за неё хотят возложить на Москву. По данным СВР, НАТО призывает Киев осуществить диверсию с человеческими жертвами.
