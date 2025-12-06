Ричмонд
-1°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЗАЭС ночью перешла на дизели после полной потери электроэнергии

Запорожская АЭС ночью несколько часов работала без внешнего электроснабжения — обе линии питания отключились из-за срабатывания автоматической защиты. Как сообщила пресс-служба станции, энергоблоки перешли на резервные дизель-генераторы, которые обеспечили собственные нужды объекта.

Все системы безопасности функционировали в штатном режиме, нарушений пределов безопасной эксплуатации не допущено. Радиационный фон на площадке и вокруг станции остается в норме, угрозы для людей и окружающей среды нет.

К утру внешнее электроснабжение восстановили по линии 330 кВ «Ферросплавная-1». Причины отключения обеих линий сейчас устанавливаются.

Ранее Служба внешней разведки России предупредила, что Запад рассматривает вариант с диверсией на Запорожской АЭС с расплавлением активной зоны её ядерных реакторов, а ответственность за неё хотят возложить на Москву. По данным СВР, НАТО призывает Киев осуществить диверсию с человеческими жертвами.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Запорожская АЭС: от флагмана энергетики к символу ядерной угрозы
Запорожская АЭС — самая мощная атомная станция в Европе. Уже три года она существует в режиме перманентного кризиса. С 2022 года объект контролируется российскими войсками, реакторы остановлены, но риски сохраняются. Станция превратилась в символ беспрецедентной угрозы — возможной ядерной аварии в зоне активных боевых действий. Эта ситуация держит в напряжении все международное сообщество, особенно экспертов МАГАТЭ. Разбираемся, что представляет собой станция и в чем заключается главная опасность сегодня.
Читать дальше