Под Екатеринбургом водитель «ГАЗели» не уступил фуре и устроил жуткое ДТП. Фото

Около Асбеста (Свердловская область) водитель «ГАЗели» не уступил дорогу фуре Shacman и устроил ДТП. В результате оба тягача перевернулись и улетели в кювет. Водитель отечественного авто погиб, рассказали в Госавтоинспекции Свердловской области.