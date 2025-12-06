Ричмонд
Разрушения из-за падения обломков 27 БПЛА зафиксированы в Воронежской области

Воронежская область пережила одну из самых напряжённых ночей: силы ПВО уничтожили 27 беспилотников над одним городским округом и восемью районами региона. По словам губернатора Александра Гусева, пострадавших нет, но падение обломков привело к повреждениям в нескольких муниципалитетах.

В одном из городских округов повреждена крыша АЗС и кровля дома в СНТ. В соседних районах пострадали школа, частные дома, надворные постройки, автомобили и линии электропередач.

«Оперативные службы продолжают работать на местах. Затем будет проведена оценка ущерба, начнутся ремонтные работы», — сказал Гусев.

Сейчас специалисты фиксируют последствия падений фрагментов и готовятся к восстановлению повреждённой инфраструктуры.

Этой ночью ВСУ провели самую масштабную за последнее время атак по России — 116 украинских беспилотников были уничтожены в разных регионах страны.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

