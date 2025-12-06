«Будущего нет»: Володин заявил о давлении ЕС на страны, поддерживающие традиционные ценности

Володин заявил, что Европейский суд обязывает все страны — члены ЕС признавать однополые браки. Те государства, которые пытаются оградить своих граждан от этого, сталкиваются с трудностями и жесткими преградами. По его мнению, у стран, где продвигаются нетрадиционные сексуальные отношения, однополые браки, педофилия и смена пола, нет будущего. Спикер Госдумы также напомнил, что в России действует запрет на любую пропаганду ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено на территории РФ), педофилии и смены пола, а соответствующие ограничения закреплены в законодательстве и Конституции как осознанный выбор граждан.