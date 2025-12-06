Ричмонд
Ночной пожар в башкирской деревне: мечеть вспыхнула и сгорела дотла

В Башкирии ночью сгорела мечеть в деревне Тупеево.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня ночью, 6 декабря, в деревне Тупеево Илишевского района Башкирии произошел пожар в здании мечети. Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики.

Одноэтажное бревенчатое строения размером 12 на 5 метров вспыхнуло на улице Центральной. К счастью, в момент пожара внутри никого не было. Прибывшие на место огнеборцы оперативно ликвидировали возгорание.

К тушению было привлечено десять человек личного состава и пять единиц техники. Причина пожара в настоящее время устанавливается, расследование проводит дознаватель чрезвычайного ведомства. В качестве одной из возможных причин рассматривается короткое замыкание электропроводки.

МЧС напоминают о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности: не оставлять работающие электроприборы без присмотра, своевременно заменять ветхую электропроводку и устанавливать пожарные извещатели для раннего обнаружения возгорания.

