Ричмонд
-1°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Рязанской области обломки БПЛА упали на территорию промышленного предприятия

В ночь на 6 декабря силы ПВО России сбили 29 украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Рязанской области. Об этом сообщил губернатор области Павел Малков в своем telegram-канале. В результате падения обломков поврежден многоэтажный жилой дом и территория одного из промышленных предприятий, информации о пострадавших не поступало.

За ночь над Рязанской областью уничтожено 29 украинских дронов.

В ночь на 6 декабря силы ПВО России сбили 29 украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Рязанской области. Об этом сообщил губернатор области Павел Малков в своем telegram-канале. В результате падения обломков поврежден многоэтажный жилой дом и территория одного из промышленных предприятий, информации о пострадавших не поступало.

По данным губернатора, в жилом доме загорелась кровля, но возгорание оперативно ликвидировали. Жильцов не эвакуировали, угрозы их жизни и здоровью нет. На территории промпредприятия обломки не вызвали масштабных разрушений, технологический процесс не нарушен, угрозы для персонала и окружающих объектов нет.

Оперативные службы продолжают обследование мест падения и прилегающих территорий. Специалисты фиксируют характер повреждений и предварительно оценивают материальный ущерб. Региональные власти уточняют последствия атаки и призывают граждан следить за сообщениями официальных источников и не публиковать в сети фото и видео работы сил ПВО и спецслужб.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше