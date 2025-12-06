Дрон ВСУ упал на многоэтажный дом в Рязанской области и привёл к пожару

В Рязанской области минувшая ночь прошла под звуки работы ПВО — над регионом были сбиты 29 украинских беспилотников. Обломки одного из них повредили многоэтажный жилой дом: на крыше вспыхнуло возгорание, но пожарные быстро справились с огнём.