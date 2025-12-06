Ричмонд
+1°
облачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дрон ВСУ упал на многоэтажный дом в Рязанской области и привёл к пожару

В Рязанской области минувшая ночь прошла под звуки работы ПВО — над регионом были сбиты 29 украинских беспилотников. Обломки одного из них повредили многоэтажный жилой дом: на крыше вспыхнуло возгорание, но пожарные быстро справились с огнём.

Обломки также упали на территорию одного из промышленных предприятий. По словам губернатора Павла Малкова, серьёзных разрушений и пострадавших нет. «На месте слаженно работают оперативные службы, проходит оценка материального ущерба», — сказал он.

Специалисты продолжают обследовать повреждённые объекты, после чего начнутся восстановительные работы.

Этой ночью ВСУ провели самую масштабную за последнее время атак по России — 116 украинских беспилотников были уничтожены в разных регионах страны.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.