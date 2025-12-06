Дрон ВСУ упал на многоэтажный дом в Рязанской области и привёл к пожару

Обломки также упали на территорию одного из промышленных предприятий. По словам губернатора Павла Малкова, серьёзных разрушений и пострадавших нет. «На месте слаженно работают оперативные службы, проходит оценка материального ущерба», — сказал он.
Специалисты продолжают обследовать повреждённые объекты, после чего начнутся восстановительные работы.
Этой ночью ВСУ провели самую масштабную за последнее время атак по России — 116 украинских беспилотников были уничтожены в разных регионах страны.
