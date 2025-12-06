В Воронежской области обломками БПЛА повреждены здание школы и крыша АЗС

«В результате падения обломков БПЛА есть разрушения в ряде муниципалитетов. В городском округе обломками БПЛА повреждена крыша АЗС и кровля дома в СНТ. В одном из районов — остекление и фасад школы, фасад одного малоэтажного дома и окна одного частного, автомобиль и линия электропередачи», — написал Гусев в Telegram-канале.
Губернатор уточнил, что в еще одном районе повреждения получили три частных дома, две надворные постройки и гараж с автомобилем внутри.
Гусев добавил, что, по предварительным данным, пострадавших нет. Оперативные службы продолжают работать на местах. Затем будет проведена оценка ущерба, начнутся ремонтные работы.