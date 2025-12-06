В Воронежской области повреждены школа, дома и АЗС после атаки ВСУ

В нескольких муниципалитетах Воронежской области после падения обломков украинских беспилотников есть разрушения. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в телеграм-канале.
Губернатор уточнил, что в городском округе повреждены крыша АЗС и кровля дома в СНТ. В другом районе выбиты стекла и повреждены фасады школы, малоэтажного и частного домов, пострадал автомобиль и линия электропередач.
Гусев добавил, что в одном из районов получили повреждения три частных дома, две надворные постройки и гараж с автомобилем внутри. На местах происшествий продолжают работать оперативные службы. После обследования будут оценены повреждения и начаты ремонтные работы.
Напомним, за ночь над Воронежской областью были сбиты 27 украинских беспилотников. В Министерстве обороны уточнили, что всего над территорией России уничтожено 116 БПЛА самолетного типа. Атаке ВСУ в ночь на 6 декабря подверглись десять регионов.