Ричмонд
+1°
облачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Воронежской области повреждены школа, дома и АЗС после атаки ВСУ

В Воронежской области зафиксированы разрушения после падения дронов ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

В нескольких муниципалитетах Воронежской области после падения обломков украинских беспилотников есть разрушения. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в телеграм-канале.

Губернатор уточнил, что в городском округе повреждены крыша АЗС и кровля дома в СНТ. В другом районе выбиты стекла и повреждены фасады школы, малоэтажного и частного домов, пострадал автомобиль и линия электропередач.

Гусев добавил, что в одном из районов получили повреждения три частных дома, две надворные постройки и гараж с автомобилем внутри. На местах происшествий продолжают работать оперативные службы. После обследования будут оценены повреждения и начаты ремонтные работы.

Напомним, за ночь над Воронежской областью были сбиты 27 украинских беспилотников. В Министерстве обороны уточнили, что всего над территорией России уничтожено 116 БПЛА самолетного типа. Атаке ВСУ в ночь на 6 декабря подверглись десять регионов.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше