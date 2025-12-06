Ричмонд
Переходила по «зебре»: женщине пострадала после ДТП с иномаркой в Снежинске

В Челябинской области 86-летний водитель сбил женщину на пешеходном переходе.

Источник: пресс-служба ОМВД России по ЗАТО г. Снежинск

В ДТП по улице Дзержинского в Снежинске вчера вечером пострадала 52-летняя женщина. Она переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу, но в этот момент ее сбил 86-летний мужчина за рулем иномарки.

— Мужчина, управляя автомобилем Kia совершил наезд на пешехода женщину. В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения, — рассказали в пресс-службе полиции города.

Сейчас выясняются все обстоятельства аварии. Сотрудники Госавтоинспекции напоминают водителям о необходимости снижать скорость перед «зеброй», а пешеходам — в темное время суток использовать светоотражающие элементы.