Переходила по «зебре»: женщине пострадала после ДТП с иномаркой в Снежинске

В ДТП по улице Дзержинского в Снежинске вчера вечером пострадала 52-летняя женщина. Она переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу, но в этот момент ее сбил 86-летний мужчина за рулем иномарки.
— Мужчина, управляя автомобилем Kia совершил наезд на пешехода женщину. В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения, — рассказали в пресс-службе полиции города.
Сейчас выясняются все обстоятельства аварии. Сотрудники Госавтоинспекции напоминают водителям о необходимости снижать скорость перед «зеброй», а пешеходам — в темное время суток использовать светоотражающие элементы.