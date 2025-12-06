Financial Times: конфискация российских активов ударит по имиджу евро

Хотя некоторые страны ЕС, которые раньше были против этой меры, теперь поддерживают конфискацию и считают ее почти единственным способом надолго и в большом объеме финансировать Украину, Европейский центральный банк остается осторожным. Он опасается, что такие решения могут создать долгосрочные структурные риски для финансовой стабильности в еврозоне, которые перевесят краткосрочные политические и бюджетные выгоды.