Бастрыкин разберется в деле об избиении водителя «скорой» в Симферополе

Напомним, что конфликт произошел вблизи больницы по ул. Луговой в Симферополе. Ранее в соцсетях появилась информация, что владелец иномарки создал препятствие для заезда кареты скорой помощи на территорию медучреждения. На замечание водителя «скорой» отреагировал неадекватно и избил его.