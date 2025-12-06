Бастрыкин разберется в деле об избиении водителя «скорой» в Симферополе

Председателю СК России Александру Бастрыкину доложат о ходе расследования уголовного дела по факту избиения сотрудника «скорой». Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.
Напомним, что конфликт произошел вблизи больницы по ул. Луговой в Симферополе. Ранее в соцсетях появилась информация, что владелец иномарки создал препятствие для заезда кареты скорой помощи на территорию медучреждения. На замечание водителя «скорой» отреагировал неадекватно и избил его.
Глава ведомства поручил руководителю ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.