Автомобиль протаранил толпу людей на рождественской ярмарке в Гваделупе

До этого в Астрахани «Газель» протаранила толпу людей на тротуаре. Видео с моментом ДТП распространилось в соцсетях. На ролике можно заметить, что Lada Granta при повороте не уступила дорогу грузовику. После удара машина въехала в толпу людей, которые стояли возле пешеходного перехода на тротуаре. По данным СМИ, пострадали несколько человек. На месте аварии работают экстренные службы. Проводится проверка.