Белгородская область подверглась атакам около 100 беспилотников ВСУ за сутки

«В Борисовском округе по поселку Борисовка, селам Беленькое, Грузское и Зозули совершены удары 13 беспилотников, два из которых сбиты. В поселке Борисовка в результате атак FPV-дронов пострадали четверо мужчин, в том числе глава администрации Березовского сельского поселения. В поселке повреждены 14 квартир в двух МКД, административное и два коммерческих здания, семь автомобилей, среди которых машина председателя избирательной комиссии Белгородской области, в селе Беленькое — коммерческий объект и три автомобиля, в селе Грузское — объект инфраструктуры. В Белгородском округе поселок Малиновка, села Николаевка и Отрадное атакованы пятью беспилотниками, три из которых подавлены и сбиты», — говорится в сообщении.