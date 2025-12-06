2,4 млрд рублей перечислили мошенникам жители Красноярского края с начала года

Только за минувшую неделю у 197 жителя края похищено более 78 млн рублей. По-прежнему наиболее распространенной схемой обмана являются звонки лжесотрудников спецслужб и организаций, якобы спасающих «благополучие». На уловки со звонком от мнимых правоохранителей и служб безопасности банков попались 65 человек. Еще 59 жителей края стали жертвами фишинговых ссылок на интернет-магазины, а 48 случаев связаны с обманом неустановленными лицами в интернете. Остальные эпизоды мошенничества — фейковые криптобиржи с обещаниями высокого дохода и сообщения от взломанных аккаунтов в социальных сетях с просьбой одолжить деньги.