2,4 млрд рублей перечислили мошенникам жители Красноярского края с начала года

С начала 2025 года жители Красноярского края перечислили мошенникам 2 455 740 076 ₽, сообщает прокуратура Красноярского края. В суды направлено 475 уголовных дел об ИТТ-хищениях. От действий преступников за этот период пострадало 8479 человек. 1542 преступления раскрыто, что составило 26,6% от данного типа дел.
Только за минувшую неделю у 197 жителя края похищено более 78 млн рублей. По-прежнему наиболее распространенной схемой обмана являются звонки лжесотрудников спецслужб и организаций, якобы спасающих «благополучие». На уловки со звонком от мнимых правоохранителей и служб безопасности банков попались 65 человек. Еще 59 жителей края стали жертвами фишинговых ссылок на интернет-магазины, а 48 случаев связаны с обманом неустановленными лицами в интернете. Остальные эпизоды мошенничества — фейковые криптобиржи с обещаниями высокого дохода и сообщения от взломанных аккаунтов в социальных сетях с просьбой одолжить деньги.
В интересах граждан в суды края направлено 330 исковых заявлений о взыскании неосновательного обогащения дропперов и о признании кредитных договоров недействительными.