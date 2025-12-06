В Молдове пропала девушка: Она уехала в Приднестровье — ее не могут найти почти месяц

Приехала в Приднестровье к дяде, зовут Регина Рожкова, родные просят дать максимальную огласку!
На связь не выходит с 7 ноября, последнее что от неё было слышно — это про плохую связь.
С 8 ноября с ней нет связи совсем.
Если кто-то её видел или обладает какой либо информацией, звоните в полицию 112.
Если вы в Приднестровье, звоните 102.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Люди экономят на продуктах, чтобы оплатить коммуналку: С такими ценами не разгуляешься — что почем на Центральном рынке в Кишиневе.
Корреспондент «КП» в Молдове отправился на Центральный рынок Кишинева и узнал, почем нынче самые популярные продукты [фото, видео] (далее…).
Режим ПАС никогда не перестанет считать народ быдлом: В Молдове растут не экономика и уровень жизни, как уверяют нас власти, а только разрастаются блошиные рынки.
Подоспел опрос Нацбанка Молдовы: 31,9% населения выживают на сумму, которой едва хватает на еду и коммунальные услуги — менее 5 000 леев в месяц (далее…).
Брюссель опровергает стратегию Санду: Молдове нельзя в ЕС без Приднестровья — обещание о быстром вступлении к 2030 году оказалось очередным фейком.
Брюссель официально заявляет, что переговоры ведутся только с единой Республикой Молдова (далее…).