Приехал порыбачить: на озере под Чебаркулем сотрудники МЧС спасли провалившегося в воду пенсионера

В Челябинской области спасатели вытащили из озера тонущего рыбака.

Источник: пресс-служба МЧС Челябинской области

Пенсионер из Челябинской области чуть было не утонул во время рыбалки на озере Малый Кисегач под Чебаркулем. 64-летний мужчина провалился под лед в 100 метрах от берега. Это вовремя заметили очевидцы, которые вызвали на место помощь.

— Прибывшие к месту вызова сотрудники МЧС России извлекли мужчину из воды, доставили на берег и передали бригаде скорой медицинской помощи, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Оказалось, толщина льда возле берега составляла всего 3−5 см, а в месте провала мужчины — не превышала двух. Спасатели напоминают, что выход на лед сейчас может быть смертельно опасным.