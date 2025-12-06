Приехал порыбачить: на озере под Чебаркулем сотрудники МЧС спасли провалившегося в воду пенсионера

Пенсионер из Челябинской области чуть было не утонул во время рыбалки на озере Малый Кисегач под Чебаркулем. 64-летний мужчина провалился под лед в 100 метрах от берега. Это вовремя заметили очевидцы, которые вызвали на место помощь.