В Очере завершено расследование дела о травмировании подростка на спортплощадке

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о травме, которую получил несовершеннолетний в Очере.
Инцидент произошел в августе прошлого года: во время игры на спортивной площадке на подростка упали незакрепленные минифутбольные ворота. Мальчик получил серьезные травмы.
Верещагинский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Пермскому краю завершил работу по делу в отношении двух муниципальных служащих. Им вменяется халатность — невыполнение обязанностей, повлекшее по неосторожности тяжкий вред здоровью.
Следствие установило, что с 18 марта по 5 августа 2024 года сотрудники муниципального учреждения, несмотря на возможность выполнить свои обязанности, не обеспечили безопасность на площадке. В результате подросток 2009 года рождения был травмирован.
Все необходимые доказательства собраны, и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.