Белорус разгромил чужую могилу на кладбище из-за старых обид. Подробности обнародовали в пресс-службе Государственного комитета судебных экспертиз.
В ведомстве отметили, что жительница Добруша пришла на могилу родственников. Однако вместо скорби она испытала отчаяние и гнев из-за того, что неизвестный подтвердил памятник и крест, которые были установлены на могиле. Женщина пошла в милицию.
Специалисты на месте происшествия нашли и изъяли два следа обуви, а также небрежно брошенный окурок. По результатам проведения биолого-генетической экспертизы на окурке смогли извлечь генетический материал предполагаемого преступника. Мужчина был задержан.
Фигурант признал вину, раскаялся в содеянном. Он отметил, что в начале осени пришел на могилу родителей.
«Затем зашел на место упокоения знакомых семьи. Вспомнив былые обиды, выместил злость на надгробиях. В тот момент мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения», — привели подробности в ГКСЭ.
В Добруше мужчина из-за старых обид разгромил чужую могилу на кладбище. Фото: sudexpert.gov.by.
В отношении белоруса было заведено уголовное дело по части 1 статьи 347 Уголовного кодекса — надругательство над трупом или могилой.
