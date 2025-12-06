Ричмонд
Белорус разгромил чужую могилу на кладбище из-за старых обид

В Добруше мужчина из-за старых обид разгромил чужую могилу на кладбище.

Источник: Комсомольская правда

Белорус разгромил чужую могилу на кладбище из-за старых обид. Подробности обнародовали в пресс-службе Государственного комитета судебных экспертиз.

В ведомстве отметили, что жительница Добруша пришла на могилу родственников. Однако вместо скорби она испытала отчаяние и гнев из-за того, что неизвестный подтвердил памятник и крест, которые были установлены на могиле. Женщина пошла в милицию.

Специалисты на месте происшествия нашли и изъяли два следа обуви, а также небрежно брошенный окурок. По результатам проведения биолого-генетической экспертизы на окурке смогли извлечь генетический материал предполагаемого преступника. Мужчина был задержан.

Фигурант признал вину, раскаялся в содеянном. Он отметил, что в начале осени пришел на могилу родителей.

«Затем зашел на место упокоения знакомых семьи. Вспомнив былые обиды, выместил злость на надгробиях. В тот момент мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения», — привели подробности в ГКСЭ.

В Добруше мужчина из-за старых обид разгромил чужую могилу на кладбище. Фото: sudexpert.gov.by.

В отношении белоруса было заведено уголовное дело по части 1 статьи 347 Уголовного кодекса — надругательство над трупом или могилой.

