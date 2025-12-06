Ричмонд
В Красноярске мужчину задержали после кражи денег из забытой в аэропорту сумки

Посетитель аэропорта Красноярск присвоил из найденной сумки 388 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

В аэропорту Красноярск транспортные полицейские задержали 51-летнего мужчину по подозрению в краже. Об этом стало известно вечером 5 декабря.

По версии следователей, посетитель аэропорта нашел в туалетной комнате забытую кем-то сумку. Внутри лежали документы и 388 тысяч рублей. Подозреваемый присвоил содержимое и скрылся.

Сотрудники транспортной полиции отыскали его по горячим следам и задержали при помощи инспекторов ГИБДД. Часть похищенных денег уже изъята. Заведено уголовное дело о краже. Задержанному грозит до шести лет лишения свободы. Он уже признался следователям, как все произошло.

В транспортной полиции напомнили, что присвоение найденных вещей может обернуться уголовной ответственностью. Нужно попытаться найти их владельца, а если это невозможно — обратиться с находкой к полицейским.