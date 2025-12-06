В Красноярске мужчину задержали после кражи денег из забытой в аэропорту сумки

Сотрудники транспортной полиции отыскали его по горячим следам и задержали при помощи инспекторов ГИБДД. Часть похищенных денег уже изъята. Заведено уголовное дело о краже. Задержанному грозит до шести лет лишения свободы. Он уже признался следователям, как все произошло.