Глава СКР запросил доклад по делу о противоправных действиях в отношении несовершеннолетней в Тольятти

Председатель СКР Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования уголовного дела о совершении противоправных действий в отношении несовершеннолетней, проживающей в неблагополучных условиях в Тольятти. Об этом сообщает СКР.

Источник: Коммерсантъ

В Тольятти 14-летняя девочка проживает в неблагополучных условиях. В отношении подростка совершают противоправные действия. Сотрудники опеки и попечительства ненадлежащим образом исполняют свои должностные обязанности.

В СУ СКР по Самарской области возбуждено уголовное дело по ст. 230 УК РФ (склонение к потреблению наркотических средств несовершеннолетнего) и ст. 134 УК РФ (иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста). Также будет дана оценка действиям (бездействию) должностных лиц органов системы профилактики, опеки и попечительства.

В прокуратуре Самарской области сообщают, что 14-летняя девочка помещена в социальное учреждение, решается вопрос о ее жизнеустройстве.