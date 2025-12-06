Глава СКР запросил доклад по делу о противоправных действиях в отношении несовершеннолетней в Тольятти

В СУ СКР по Самарской области возбуждено уголовное дело по ст. 230 УК РФ (склонение к потреблению наркотических средств несовершеннолетнего) и ст. 134 УК РФ (иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста). Также будет дана оценка действиям (бездействию) должностных лиц органов системы профилактики, опеки и попечительства.